Memphis Depay surpris avec son portable sur le banc de touche !
Memphis Depay se retrouve une nouvelle fois au centre d’une polémique au Brésil. Lors du match contre Flamengo (1-1), l’attaquant néerlandais a été remplacé après seulement 22 minutes en raison d’une gêne physique. Cependant, c’est sa présence sur le banc en seconde période, en train d’utiliser son téléphone portable, qui a suscité l’indignation. Le staff du Corinthians a dû lui demander de ranger son téléphone, ce qui a provoqué de vives réactions de la part des supporters et sur les réseaux sociaux.
I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.
I’m Upset with the result of the game as well.
We keep Working for better days.
Tmj!
Pour se défendre, Depay a publié un message sur ses réseaux sociaux, expliquant : « je tiens à préciser que si j’ai utilisé mon téléphone, c’était uniquement pour communiquer avec le personnel médical aux Pays-Bas à ce moment-là. Je suis sorti pour soutenir mon équipe, alors que j’aurais pu rester dans les vestiaires vu ma blessure. Je suis moi aussi déçu du résultat du match. Nous continuons à travailler pour que les jours meilleurs reviennent. » À 32 ans, l’attaquant rêve toujours de participer à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, mais ses prestations et son salaire élevé continuent d’alimenter les critiques des supporters du Corinthians au Brésil.
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