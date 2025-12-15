PSG : Lucas Chevalier est vraiment en danger !

Comment juger les premiers pas de Lucas Chevalier au PSG ? Pour beaucoup d’observateurs, l’ancien Lillois n’évolue pas encore à un niveau satisfaisant, et l’ombre de Gigio Donnarumma continue de planer au-dessus des cages du Parc des Princes. Une comparaison qui, pour l’instant du moins, fait clairement mal à l’international tricolore. En interne, la situation est un peu différente, et il semblait y avoir union sacrée autour du portier français, pas aidé par ce fameux like sur les réseaux sociaux qui a créé un énorme tollé.

Seulement, les choses pourraient avoir changé ces derniers jours. Touché à la cheville contre l’AS Monaco fin novembre, Chevalier a laissé sa place à Matvey Safonov dans les cages parisiennes lors des dernières sorties des troupes de Luis Enrique, face à Rennes (5-0) puis contre l’Athletic en Ligue des Champions (0-0). Ce week-end lors de la victoire 3-2 à Metz, alors que le Français était de retour dans le groupe, c’est bien l’ancien de Krasnodar qui a défendu les cages parisiennes. Un intérim plutôt réussi pour le portier russe, alors que la presse de son pays fait le forcing pour que le poste de numéro 1 dans les buts lui soit octroyé.

Il n’est plus vu comme le numéro 1

Et les informations du quotidien L’Équipe devraient ravir nos amis du Kremlin. Effectivement, s’il n’y avait aucun doute sur la hiérarchie des gardiens sur le début de saison, on indique désormais à Paris qu’il n’y a… « pas de hiérarchie ». Que ce soit au poste de gardien ou ailleurs, et la philosophie du coach espagnol et de son staff est claire : le meilleur jouera, peu importe son statut, sa valeur ou son expérience. Les prestations satisfaisantes du gardien russe pourraient ainsi le maintenir titulaire dans les cages… jusqu’à ce qu’il passe à côté ?

En début de saison, Luis Enrique avait volontairement conservé et conforté Chevalier dans le rôle de numéro 1 pour des raisons de confiance, mais tout indique que les choses seront différentes en deuxième partie de saison. Et toujours selon L’Équipe, Safonov sait qu’il est dans un moment clé de sa carrière. Autant dire que la composition de mercredi, à l’occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA contre Flamengo, devrait nous donner de sacrés indices sur la suite des évènements, pour le Français, comme pour le Russe…