Ligue 1

La date du premier match d’Endrick avec l’OL est connue

Par André Martins
1 min.
Endrick @Maxppp

Il n’a pas encore signé et son arrivée à l’Olympique Lyonnais a même été remise en question par certains médias espagnols, notamment à cause de l’avenir flou de Xabi Alonso. Mais cela n’empêche pas El Chiringuito et le journaliste Marcos Benito d’annoncer déjà plusieurs dates clés des futurs débuts d’Endrick au sein de l’effectif rhodanien.

El Chiringuito TV
🤝✅ ENDRICK, CESIÓN CERRADA al LYON.

📆 26 de diciembre: primer entrenamiento.
📆 1 de enero: presentación y firma.
📆 3 de enero: podría jugar ante el Mónaco.

EXCLUSIVA de @marcosbenito9
Selon cette source, l’attaquant brésilien, dont le prêt serait déjà bouclé, vivrait son premier entraînement sous les ordres de Paulo Fonseca le 26 décembre. Il serait officiellement présenté et signerait son contrat le 1er janvier, avant de pouvoir faire ses débuts avec Lyon le 3 janvier, lors du déplacement à Monaco en Ligue 1. Du côté de l’OL, on nous a fait savoir que peu importe la recrue, il n’est pas certain qu’elle puisse être disponible le 3 janvier.

