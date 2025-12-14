Strasbourg : la parade exceptionnelle de Mike Penders contre Lorient

Dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, Lorient se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Un match qui aurait pu nous offrir l’un des buts de la saison. Pas attaqué à l’entrée de la surface, Laurent Abergel est, en effet, passé tout proche d’une réalisation splendide.

Alors que sa frappe surpuissante semblait prendre la direction de la lucarne, Mike Penders s’est finalement détendu de tout son long pour détourner le missile du joueur lorientais. Un arrêt XXL permettant au Racing de garder sa cage inviolée et d’entretenir le suspens à La Meinau.