Ligue 1 : le RC Lens enchaîne et enfonce Nice, Lille renverse Auxerre dans un match dingue

Ce dimanche, la 16e journée de Ligue 1 se poursuivait avec un multiplex qui nous offrait trois rencontres. Trois affiches importantes dans la course aux places européennes. Pour le RC Lens, l’ambition est encore plus grande. Impressionnants depuis le début de saison, les Artésiens luttent pour le titre et sont dans un mano-à-mano avec le PSG en tête du classement. Dans une ambiance festive à Bollaert, qui appartient désormais au club lensois, les Sang et Or devaient enfoncer l’OGC Nice, qui restait sur huit défaites de rang toutes compétitions confondues. Largement dominateurs, les hommes de Pierre Sage ont fait le travail devant leur public.

Porté par son duo Udol-Edouard, Lens a pris les devants malgré une entame intéressante des Aiglons. Trouvé sur un caviar de centre de l’ancien de Metz, Edouard a trompé Diouf d’une superbe tête décroisée (1-0, 15e). Malgré des absences et un manque de confiance criant, Nice aurait pu revenir dans la partie dans cette fin de premier acte mais Cho a raté le cadre (27e) et Hicham Boudaoui s’est heurté à Risser (37e). En maîtrise, Lens a mieux commencé la seconde période et a pris le large grâce à son duo terrible ce dimanche. Sur un nouveau centre millimétré d’Udol, Edouard a marqué de la tête au second poteau (2-0, 57e). Pour le reste de la rencontre, le RC Lens n’a pas tremblé et a largement maîtrisé son second acte. Grâce à deux têtes d’Edouard, Lens reprend la tête du classement et enchaîne avec une sixième victoire de rang dans l’élite. Neuvième défaite de suite pour Nice toutes compétitions confondues.

Quatre rouges, sept buts…match fou entre Auxerre et le LOSC

Le match fou de ce multiplex a eu lieu à Auxerre. Dans des conditions climatiques difficiles, le LOSC est allé chercher une victoire au mental face à des Auxerrois accrocheurs. Auteurs d’une bonne entame, les Dogues ont rapidement ouvert le score grâce à Hakon Haraldsson (0-1, 9e). Malgré un pressing impressionnant des hommes de Bruno Genesio, l’AJA s’est rebiffé et s’est procuré de nombreuses occasions pour égaliser. Le premier tournant de la rencontre a eu lieu à la 39e minute avec l’expulsion de Nathan Ngoy pour avoir annihilé un contre qui pouvait amener l’égalisation icaunaise. Au retour des vestiaires, la persévérance de l’AJA a payé. Sur un corner parfaitement tiré par Danois, Sinayoko a trompé Ozer de la tête (1-1, 57e). Dans la foulée, Auxerre était également réduit à dix après un deuxième carton jaune contre Akpa (60e). Revigorés, les Auxerrois ont pris l’avantage en profitant d’une erreur de Mbemba qui a marqué contre son camp (2-1, 66e). La rencontre s’est emballée à l’entame du dernier quart d’heure. Profitant d’un ballon mal repoussé par la défense de l’AJA, Nabil Bentaleb, pas appelé par l’Algérie pour la CAN, a égalisé d’une reprise de volée étourdissante (2-2, 77e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 37 16 +15 12 1 3 28 13 2 PSG 36 16 +21 11 3 2 35 14 3 Lille 32 16 +13 10 2 4 33 20 4 Marseille 29 15 +20 9 2 4 35 15 5 Lyon 27 16 +6 8 3 5 22 16 6 Rennes 27 16 +3 7 6 3 27 24 7 Strasbourg 23 16 +5 7 2 7 25 20 8 Toulouse 23 16 +5 6 5 5 24 19 Voir le classement complet

Dans la foulée, le jeune Soriba Diaoune, pour son deuxième match dans l’élite, a dribblé plusieurs défenseurs avant d’envoyer une frappe enroulée en pleine lucarne pour permettre à Lille de reprendre la tête (2-3, 77e). Le match était loin d’être fini car Sinayoko s’est offert le doublé sur penalty (3-3, 83e). Finalement, Benjamin André, de plus en plus prolifique ces dernières semaines, a trompé Léon de la tête pour offrir le succès aux siens (3-4, 86e). Après une embrouille animée entre Perraud et El Azzouzi, les deux équipes ont terminé la rencontre à 9 mais le score n’a plus évolué. Avec ce succès, Lille met la pression sur l’OM et s’empare de la troisième place au classement. Mal payé, Auxerre reste barragiste. Enfin, Strasbourg, en difficulté ces dernières semaines après trois défaites de rang en championnat a été accroché à domicile par Lorient dans un match sans relief. Les Alsaciens restent septièmes et perdent le contact des équipes devant eux au classement.