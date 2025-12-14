Nice : la réaction de Franck Haise après la nouvelle défaite contre Lens

L’OGC Nice ne s’en sort pas. Ce dimanche, lors de la 16e journée de Ligue 1, le Gym a encore rendu les armes face au RC Lens (2-0), assuré de passer Noël à la première place du classement. Après la rencontre, Franck Haise n’a, toutefois, pas voulu tout jeter. « Le 2e but nous a mis un vrai coup au moral. Mais c’est vrai que sur la première heure, il y a eu des choses positives. Il faudrait que ça le soit dans les deux surfaces pour qu’on puisse valider. La confiance fait partie des choses qui permettent d’être plus relâché sur certaines situations, mais il y a aussi l’intensité. Quand on voit les deux buts de Lens, quand ils vont à la tête, il y a une intensité forte. On peine à marquer et on est un peu naïfs. Il n’y avait pas eu des tonnes d’occasion avant le but du 2-0 ».

Et d’ajouter : « je retiens bien l’aspect comptable aussi. Six défaites en Ligue 1, neuf défaites de suite… Nous sommes bien au fait de ces chiffres. Nous essayons de faire bouger certains leviers. Pour le moment, même si on peut penser que certaines choses sont en amélioration, on n’a pas marqué, et on a pris deux buts. Même si c’est contre le leader, on a clairement vu l’écart entre une équipe en confiance et une qui ne l’est pas. Le premier levier, c’est de travailler, de s’appuyer sur ce qui avance et de voir les améliorations ». Frustré, mais toujours aussi déterminé, Haise espère désormais retrouver le chemin de la victoire.