Indice UEFA : la France met la pression sur l’Allemagne

À deux journées de la fin de la phase de ligue en C1, tous les voyants sont au vert pour nos représentants. Le PSG reste solidement ancré sur le podium après son nul ramené de Bilbao (0-0). Derrière, l’OM (16e) a arraché un succès précieux au forceps contre l’Union Saint-Gilloise, imité par l’AS Monaco (19e), vainqueur de Galatasaray (1-0) à Louis-II. Le trio tricolore est idéalement placé pour voir le mois de février.

En Ligue Europa, c’est le grand écart. D’un côté, l’OL porte fièrement le drapeau tricolore : leader du classement en C3 grâce à une cinquième victoire en six matchs face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles (2-1). De l’autre, le LOSC s’enfonce après son match compliqué face aux Young Boys (défaite 1-0). Battus pour la troisième fois, les Dogues flirtent avec la zone rouge (20e), sachant que seules les 24 premières équipes verront la suite. Enfin, que dire de Nice ? Le Gym poursuit sa triste série avec une sixième défaite en autant de rencontres face à Braga (0-1). Si l’OL est premier, le club azuréen est, lui, bon dernier.

Strasbourg sauve les meubles, Nice s’enfonce, l’Allemagne en ligne de mire

Heureusement pour l’indice UEFA, la France peut compter sur Strasbourg. En Ligue Conférence, et malgré une équipe remaniée, le Racing a disposé des Écossais d’Aberdeen (1-0). Un succès qui permet aux Alsaciens d’imiter les Lyonnais en occupant la tête du classement de la C4 après 5 journées. La qualification directe pour les 8es de finale leur tend les bras.

Malgré le "fardeau" niçois, la France continue de grappiller du terrain sur l’Allemagne. Après avoir repris 0,625 point lors de la journée précédente, le foot français récupère cette semaine 0,150 point. Une goutte d’eau ? Peut-être, mais dans l’optique de la bataille pour la 4e place à l’indice sur 5 ans, chaque décimale comptera. La route est encore longue, mais la dynamique est enclenchée.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 12/12/2025 :

-1. Angleterre 13,166 points (9/9)

-2. Allemagne 11,660 points (7/7)

-3. Italie 11,071 points (7/7)

-4. Espagne 10,609 points (7/7)

-4. Portugal 10,600 points (4/5)

-6. Pologne 10,406 points (4/4)

-7. France 10,214 points (7/7)

-8. Chypre 10,000 points (3/4)

-9. Danemark 9,500 points (2/4)

-10. Grèce 8,425 points (4/5)

…

-12. Pays-Bas 7,416 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 104,005 points

-2. Italie 92,017 points

-3. Espagne 85,562 points

-4. Allemagne 82,777 points

-5. France 75,391 points

-6. Pays-Bas 65,366 points

-7. Portugal 63,266 points

-8. Belgique 57,750 points

-9. Turquie 47,975 points

-10. Rep.Tchèque 45,025 points