Monaco : le constat amer de Sébastien Pocognoli après le revers à Marseille

La pilule va être difficile à digérer pour Sébastien Pocognoli et l’AS Monaco, battus par l’OM (1-0) en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Dominateurs durant une grande partie de la rencontre dans le jeu, les Monégasques ont payé un enchaînement de décisions défavorables et un manque de réalisme. Monaco a pourtant affiché un visage ambitieux au Vélodrome, en allant presser haut face à une équipe marseillaise parfois acculée. Cette débauche d’énergie semblait enfin être récompensée au retour des vestiaires, lorsque Lamine Camara trouvait le chemin des filets (51e), avant de voir son but être refusé pour un hors-jeu de Balogun. Un premier tournant dans une rencontre où l’ASM a souvent eu le sentiment de jouer contre le scénario.

Les situations se sont ensuite enchaînées et la frustration monégasque s’est accentuée. À la 74e minute, Takumi Minamino se heurtait à un arrêt décisif de Gerónimo Rulli. Six minutes après, Folarin Balogun croyait à son tour ouvrir le score, avant que son but ne soit annulé pour une position de hors-jeu (80e). Quelques instants plus tard, Mason Greenwood faisait mouche pour l’OM (81e), punissant ainsi une ASM dominatrice, mais inefficace. En fin de rencontre, l’entrant Mika Biereth manquait encore l’occasion d’arracher l’égalisation, symbole d’une soirée où rien ne voulait sourire les joueurs de la Principauté.

Pas question de parler d’arbitrage pour Pocognoli !

Au micro de Ligue 1+, Pocognoli a tenu à mettre en avant le contenu plus que le résultat, refusant de s’abriter derrière les décisions arbitrales. « Je vais parler du jeu. Chaque semaine, on parle des décisions arbitrales qui forcément aujourd’hui encore sont contre nous, mais je n’ai jamais pris la peine de parler de ces décisions, car on jouait des matchs moyens. Donc, je ne trouvais pas l’opportunité de défendre mon équipe par rapport à ça, je ne le ferai pas non plus aujourd’hui, parce que vous êtes occupés à le faire. Par contre, je vais retenir qu’on a fait un très bon match, une très bonne intensité, a souligné le technicien belge qui a aussi loué l’engagement de ses joueurs. Au-delà de l’arbitrage, ce qui est frustrant, c’est de venir à Marseille, de presser haut, de récupérer haut, c’est beaucoup d’énergie, on a su le faire et ce premier but aurait validé cette débauche d’énergie. »

Arrivé sur le banc monégasque en octobre dernier, Pocognoli doit encore composer avec une dynamique assez irrégulière puisqu’il comptabilise trois victoires pour cinq défaites depuis sa prise de fonctions. Mais malgré la situation comptable et l’actuel 9e place de l’ASM, l’ex-entraîneur de l’Union Saint-Gilloise reste convaincu du potentiel de son groupe. « Je pense qu’on a eu quelques bons matches cette année, mais ce soir, je me sentais bien quand je regardais mon équipe, j’aime bien l’atmosphère ici, il va falloir plus d’agressivité, être plus méchant aussi, car ce sont souvent les plus gentils qui sont punis. » Avant de se projeter : « On a un match de Coupe de France à venir (contre Auxerre, le 21 décembre) et j’ai envie de faire bien dans cette compétition. On va la jouer à fond, on est à 9 points du podium, on va devoir faire une série, mais en jouant comme on l’a fait ce soir, je crois en ces séries. » Monaco repart battu, mais avec la conviction d’avoir posé les bases d’un possible rebond.