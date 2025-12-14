Menu Rechercher
Ligue 1

OM - AS Monaco : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
OM Monaco @Maxppp
Marseille 0-0 Monaco

Ce dimanche, c’est la fin de la 16e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-5-2 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Le milieu de terrain est assuré par Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren avec Timothy Weah et Emerson Palmieri en pistons. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Mason Greeenwood.

De leur côté, les Asémistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lukas Hradecky qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu et Caio Henrique. Lamine Camara et Denis Zakaria composent l’entrejeu avec Takumi Minamino un cran plus Haut. En pointe, Folarin Balogun est épaulé par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd - Weah, Hojbjerg Kondogbia, Vermeeren, Emerson - Greenwood, Aubameyang

AS Monaco : Hradecky - Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun

