Le héros Geronimo Rulli a encore sauvé l’OM contre Monaco

Ce dimanche, l’OM recevait l’AS Monaco en fermeture de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Phocéens qui restaient sur deux matches sans victoire dans l’élite. Après un succès sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions cette semaine (2-3), les Marseillais semblaient émoussés face aux Monégasques ce soir. Finalement, au terme d’une sacrée bataille, Marseille s’est imposé face à son public sur la plus petite des marges sur un nouveau but de son héros Mason Greenwood (1-0). Et même si l’Anglais a été élu homme du match et devrait faire la une des journaux lundi matin, l’OM a également pu compter sur un grand Geronimo Rulli.

Recruté à l’été 2024, le gardien argentin est en forme depuis son arrivée sur la Canebière. Cette saison, Rulli est encore sûrement meilleur que lors de sa première saison. Prépondérant dans de nombreux matches de Ligue des Champions et en Ligue 1, le portier de 33 ans a, assurément, fait gagner de nombreux points à l’OM cette saison. Ce soir, face à Monaco, l’Argentin a encore écœuré ses adversaires. Impérial dans sa surface, l’ancien de la Real Sociedad a réalisé plusieurs parades déterminantes. Déjà rassurant en première période (31e, 42e), Rulli a été brillant en fin de rencontre. Après un duel remporté face à Minamino (74e), le gardien marseillais a été décisif en fin de rencontre (90e). Gratifié d’un 8 dans nos colonnes, l’Argentin était euphorique après la rencontre.

Rulli aux anges après le succès de l’OM face à Monaco

Interrogé sur sa masterclass, Rulli a expliqué qu’il devait son succès aux bonnes interventions de ses coéquipiers, précieux dans de nombreuses situations : « c’était un match très dur, deux équipes qui ont joué la LDC mardi, ça devait être un beau match à regarder, il y avait beaucoup d’occasions, on a eu un peu de chance avec deux buts annulés, mais c’était un très beau match. On sort de deux matches exigeants sur le plan mental et physique, Monaco a fait un bon match, mais pour gagner ce type de match, il faut mettre cette chose supplémentaire et je suis très content pour les supporters. J’ai eu un peu de chance, Nayef sur la dernière parade a fait un très beau retour aussi, mais je suis très heureux, oui. »

Adulé par les supporters et extrêmement apprécié pour ses excellentes prestations, Rulli s’est ensuite livré à une grande déclaration sur l’importance de jouer avec le cœur quand on joue dans un club marseillais. L’occasion pour lui de prêter allégeance à l’OM : « dans ces moments-là, on doit défendre avec le cœur. Je l’ai dit cette semaine qu’on a perdu beaucoup de points dans les dernières minutes, donc c’est important. Marseille pendant une année, c’est l’équivalent de 3 ou 4 dans un autre club, mais je suis heureux ici, nous avons fait une belle année, nous devons bien terminer avec ce match de Coupe dimanche prochain. » Roberto De Zerbi a également eu des mots flatteurs pour son gardien, qu’il apprécie tout particulièrement : « Rulli a été très bon, les sauvetages de Weah et Aguerd nous ont aidés. On a joué avec courage. Je pense qu’il y a des situations qu’on doit mieux défendre. Le hors-jeu se joue de peu, il y a des fois où ça tombe dans notre sens. » L’OM peut compter sur un Geronimo Rulli pleinement investi et qui le montre sur le terrain, mais aussi en dehors.