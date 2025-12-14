Juventus : Michel Platini s’oppose à la vente par la famille Agnelli

Non la Juventus n’est pas à vendre. C’est du moins ce que John Elkann, par le biais d’un communiqué, a écrit pour rejeter les rumeurs. Et ce dimanche, c’est Michel Platini qui est sorti du silence pour applaudir cette décision de la famille Agnelli : «un accord ? Je ne le crois pas. Je suis même fier que John Elkann ait déjà refusé l’offre. La vente de la Juventus est impossible. On me le demande encore aujourd’hui. Un combeback ? J’y ai réfléchi, mais ma famille passe avant tout, et à soixante-dix ans, je ne peux pas, et nous ne pouvons pas, nous lancer dans une nouvelle aventure, même si l’appel est fort. Cela ne signifie pas pour autant que je m’éloignerai de la Juventus.», a déclaré l’ancienne légende des Bianconeri dans une interview accordée à Il Giornale.

«La Juventus, c’est l’histoire du football italien et international, et la Juventus, c’est Agnelli, un phénomène unique, presque exclusif, né il y a plus d’un siècle et destiné à perdurer. On ne peut donc pas vendre des émotions, des supporters, une tradition, et John Elkann le sait très bien. Je ne connais pas ces messieurs qui veulent racheter la Juventus. Le monde de la nouvelle finance reste à découvrir, il faut l’étudier avec la plus grande attention et la plus grande prudence. Je le répète, la plus grande prudence. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais je suis sûr que John ne cédera à aucune proposition de ces actionnaires minoritaires»