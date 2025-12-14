Juventus : Arkadiusz Milik voit enfin le bout du tunnel après un an et demi d’absence

Absent des terrains depuis le mois de mai 2024, Arkadiusz Milik traverse une période très compliquée à la Juventus. Toujours lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2027, l’attaquant polonais de 31 ans n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le 25 mai dernier, enchaînant les pépins physiques et disparaissant progressivement des radars à Turin.

Mais selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien Marseillais a enfin repris l’entraînement avec le groupe professionnel ce samedi et espère pouvoir redevenir une option pour son entraîneur. Un retour qui pourrait soulager une Juventus en difficulté sur le plan offensif, largement dépendante de Kenan Yildiz malgré les arrivées estivales de Jonathan David et Loïs Openda. Reste que Milik, freiné par de nombreuses blessures ces derniers mois (ménisque, problèmes musculaires, tibia), aura besoin de temps pour retrouver le rythme, lui dont la dernière saison pleine remonte à 2023-2024, conclue avec 8 buts en 36 rencontres toutes compétitions confondues.