Serie A : tombeur du Genoa, l’Inter reprend la tête

Après le match nul de l’AC Milan, l’Inter avait l’occasion de reprendre la tête du championnat italien, ce dimanche soir. Sur la pelouse du Genoa, les hommes de Cristian Chivu n’ont pas manqué cette belle opportunité.

Portés par des réalisations de Yann Aurel Bisseck (6e) et Lautaro Martinez (38e), les Intéristes n’ont jamais tremblé, malgré la réduction du score de Vitinha (68e), pour signer un succès précieux (2-1). Une victoire qui place l’Inter en tête de la Serie A, juste devant Milan et Naples.