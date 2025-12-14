Serie A : Juventus s’impose à Bologne et reste au contact du top 4

Choc d’Européens ce dimanche soir en Italie, avec Bologne (5e) qui recevait la Juventus (7e). Vainqueur à Vigo en Europa League jeudi, les compères de Riccardo Orsolini pouvaient récupérer la 4e place en cas de victoire face aux Turinois. En face, les hommes de Luciano Spalletti - qui se sont imposés contre Páfos en Ligue des Champions (2-0) - avaient l’occasion de doubler leur adversaire du soir, à condition d’obtenir un résultat favorable au Stade Renato Dall’Ara.

Série en cours Plus de statistiques Bologne V N V D V Juventus V D V V V

Après une première période sans but, ce sont les Turinois qui ont frappé fort en deuxième. Trouvé par Kenan Yildiz, Juan Cabral reprenait le ballon de la tête pour ouvrir le score (64e, 0-1). Un premier coup dur pour le Bologne de Vincenzo Italiano, qui a fini la rencontre en infériorité numérique suite au carton rouge de Torbjørn Heggem (69e). Le score n’a plus changé jusqu’au coup de sifflet final. Ce court succès (0-1) permet à la Juve de passer devant son adversaire du soir au classement et de prendre la cinquième place, à un point de l’AS Roma, quatrième.