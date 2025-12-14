OM : Roberto De Zerbi félicite ses joueurs pour la victoire contre Monaco

Ce dimanche soir, l’OM s’est imposé face à Monaco en clôture de la 16e journée de Ligue (1-0). Une défaite poussive pour les Phocéens qui doivent leur salut à un Greenwood létal et un Rulli grandiose dans les buts. Dominateurs pendant une longue partie de la rencontre, Monaco peut nourrir des regrets avec deux buts refusés en sa défaveur. Satisfait de ce résultat heureux, Roberto De Zerbi a félicité Monaco et a expliqué qu’il en attendait encore plus de son équipe pour la suite de la saison au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

«un très beau match à regarder à la maison. J’ai beaucoup souffert. On aurait pu gagner et perdre. On ressent la fatigue. On a été pas mal contre une belle équipe de Monaco. On a plutôt bien performé en LDC et en Ligue 1. Sur les 20 premières minutes, on peut marquer et faire le break. Ils peuvent faire pareil, je les félicite. C’est une belle équipe. (…) Rulli a été très bon, les sauvetages de Weah et Aguerd nous ont aidés. On a joué avec courage. Je pense qu’il y a des situations qu’on doit mieux défendre. Le hors-jeu se joue de peu, il y a des fois où ça tombe dans notre sens. Mason est très bien rentré dans le match. Il a un peu disparu mais Mason il a des moments je veux le sortir de la rencontre mais c’est un joueur qui peut te faire gagner à tout moment. Il a failli marquer avant. Je suis plus déçu d’avoir perdu des points contre Angers, Toulouse que d’être content d’être troisième. En Ligue des champions, on a fait des erreurs aussi. Je pense qu’après les fêtes et la Coupe, on va être content mais pas satisfait pleinement. C’est la mentalité pour devenir une grande équipe.»