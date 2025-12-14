Paulo Dybala devrait quitter l’AS Roma gratuitement

Face à Côme demain, Paulo Dybala devrait enchaîner un quatrième match de suite sur le banc avec la Roma. Le champion du monde argentin est désormais plus une option qu’une évidence aux yeux de son entraîneur Gian Piero Gasperini, qui en a fait un remplaçant de luxe derrière Pellegrini, El Shaarawy, Soulé ou encore Baldanzi et Ferguson sur les derniers matchs (Dovbyk est aussi de retour de blessure).

À en croire la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ne partira pas cet hiver étant donné qu’il attend un heureux évènement, mais son départ à la fin de la saison s’avère déjà presque inéluctable. Le journal au papier rose indique qu’une prolongation de la Joya n’est pas du tout à l’ordre du jour dans la capitale italienne. Pour rappel, Dybala arrivera en fin de contrat au mois de juin.