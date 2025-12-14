Les exigences colossales de Mike Maignan à l’AC Milan et aux clubs qui veulent le recruter

Tic-toc, tic-toc… Les heures et les jours défilent, et d’ici un peu plus de deux semaines, de nombreux joueurs de qualité seront libres de négocier avec les clubs qu’ils souhaitent. Effectivement, la cuvée des free agents 2026 s’annonce particulièrement intéressante, notamment pour les internationaux tricolores, avec Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano ou Mike Maignan qui seront libres de tout contrat en juin.

Dans le cas du gardien milanais, toujours aussi performant dans les cages du club lombard, il y a vraiment urgence. Alors que les dirigeants rossoneri veulent éviter un nouveau cas Donnarumma et sont presque toujours traumatisés par le départ de l’Italien, de nombreux clubs convoitent Mike Maignan. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’intérêts plus que prononcés de clubs comme le Bayern Munich ou Chelsea.

Milan va faire un effort mais…

La Gazzetta dello Sport a fait de nouvelles révélations via plusieurs articles publiés ce week-end. Tout d’abord, on apprend sans surprise que Milan veut tout faire pour conserver l’ancien Lillois, et que les dirigeants sont prêts à lui proposer 5 millions d’euros nets par saison, avec des primes en plus. Une augmentation conséquente et des émoluments presque doublés, puisqu’il touche actuellement 2,8 millions d’euros "seulement". Suffisant pour convaincre le portier de 30 ans ? Pas vraiment…

Malgré les efforts milanais, son entourage demanderait… 8 millions d’euros. Une somme conséquente qui ferait de lui un des gardiens les mieux payés du monde, légèrement devant Thibaut Courtois à Madrid par exemple, qui touche 15 millions d’euros bruts, même s’il est toujours difficile de comparer les salaires proposés dans différents pays au vu des différents taux d’imposition et de cotisations. Il faut dire que le marché des agents libres se prête bien à ce jeu-là, et les joueurs n’hésitent pas à profiter du fait que les clubs ne doivent pas payer d’indemnité de transfert pour demander de gros salaires. Chelsea et le Bayern, entre autres, savent à quoi s’en tenir.