Angers : Sidiki Cherif dans le viseur de l’AC Milan

L’AC Milan de Massimiliano Allegri explore activement le marché hivernal pour renforcer son attaque dans la course au titre en Serie A. Selon Tuttosport, les Rossoneri s’intéressent désormais à Sidiki Cherif, le jeune attaquant français de 18 ans, sous contrat avec Angers jusqu’en 2028. Formé au club, Cherif a inscrit 3 buts en 15 matchs cette saison et attire déjà l’attention de plusieurs clubs allemands tels que Hambourg, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort ou encore Stuttgart. Sa vitesse et sa capacité à participer au jeu en font une option séduisante pour Allegri et son staff, qui étaient présents lors de ses récents matchs pour observer ses performances. Sa valeur est estimée entre 25 et 30 millions d’euros selon le quotidien italien.

En parallèle, les Milanais suivent d’autres pistes pour préparer l’avenir, notamment en attaque et au milieu. Des noms comme Robert Lewandowski, Dušan Vlahović ou même l’ancien de l’Inter Milan Mauro Icardi sont envisagés. Mais le club italien, actuellement en tête de Serie A, pourrait bien foncer sur Cherif dès le mercato hivernal. Pour rappel, les Français Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Mike Maignan et même Youssouf Fofana évoluent déjà au Milan.