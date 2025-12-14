Serie A : Naples manque une occasion en or, la Fiorentina perd encore

La Fiorentina s’enfonce un peu plus dans la crise après une nouvelle désillusion à domicile face au Hellas Vérone (1-2). Malgré une organisation en 3-5-2 et une possession globalement favorable, la Viola a une nouvelle fois affiché ses limites, tant dans l’animation offensive que dans la gestion des temps forts. Vérone a frappé juste avant la pause par l’ancien Lyonnais, Orban (42e), profitant d’un marquage trop passif. Incapable de faire la différence malgré les tentatives de Kean et Gudmundsson, la Fiorentina a fini par craquer définitivement dans le temps additionnel, Orban s’offrant un doublé cruel à la 90e+3, symbole d’une équipe florentine en plein doute et désormais en grand danger au classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Naples 31 15 +9 10 1 4 22 13 10 Udinese 21 15 -6 6 3 6 16 22

Dans le même temps, Naples a laissé passer une occasion en or dans la course aux premières places en s’inclinant à Udine (1-0), au lendemain du match nul de l’AC Milan. Les hommes d’Antonio Conte, pourtant ambitieux dans leur 3-4-3, ont manqué de tranchant et de justesse dans les trente derniers mètres face à une Udinese solide et disciplinée. Le tournant est intervenu à la 73e minute, lorsque J. Ekkelenkamp a puni les Napolitains d’une frappe décisive, plongeant le stade dans l’euphorie. Incapable de réagir, Naples repart bredouille et voit une précieuse opportunité s’envoler, tandis qu’Udinese signe un succès capital dans sa lutte pour le maintien.