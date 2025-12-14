Menu Rechercher
Côte d’Ivoire : Sébastien Haller touché à la cuisse à une semaine de la CAN

Sébastien Haller a été contraint de quitter ses coéquipiers sur blessure ce dimanche, lors de la 16e journée du championnat néerlandais. Le joueur de l’Utrecht a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse, à la 68e minute de jeu du match contre le NAC. Une sortie prématurée qui inquiète déjà son club et ses supporters, mais surtout sa nation.

Cette alerte intervient à seulement une semaine du début de la Coupe d’Afrique des Nations, où Haller devait être l’un des fers de lance de la sélection ivoirienne. Son éventuelle indisponibilité représenterait un sérieux coup dur pour les Éléphants, privés de l’un de leurs attaquants les plus redoutables. La suite de son état physique sera scrutée de près dans les prochains jours.

