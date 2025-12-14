Algérie : Vladimir Petkovic se méfie du Soudan

L’Algérie entrera en lice à la CAN 2025 le 24 décembre face au Soudan. Elle rencontrera ensuite le Burkina Faso le 28 décembre avant de boucler le premier tour avec un duel contre la Guinée équatoriale le 31 décembre. Ce samedi, en conférence de presse, Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste et évoqué le premier adversaire des Fennecs.

«Si on parle du Soudan, c’est une équipe très compacte capable de faire beaucoup de sacrifices. Elle joue sur sa vitesse en contre-attaque. On peut s’imaginer que leur motivation sera plus grande après la Coupe Arabe. On est favoris, mais on doit le montrer sur le terrain. Nous arrivons vendredi 19 au Maroc. On va s’entraîner au Maroc le matin».