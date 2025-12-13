La liste de l’Algérie pour la CAN 2025 enfin dévoilée !

L’Algérie n’a pas le droit à l’erreur. Lors des deux dernières CAN, les Fennecs ont été éliminés en montrant un visage dramatique. Sortis au premier tour lors de ces deux éditions, les coéquipiers de Riyad Mahrez sont attendus au tournant pour le tournoi au Maroc où ces derniers ont sûrement une carte à jouer. Auteur de bonnes prestations en qualifications et ayant validé leur ticket pour la Coupe du Monde avec brio, la sélection algérienne va mieux et veut préparer au mieux son retour en Coupe du monde l’été prochain.

En attendant, il ne faut pas se rater à la CAN qui arrive pour éviter toute pression. Présents dans un groupe composé du Burkina Faso, la Guinée Equatoriale et le Soudan, les Fennecs ne doivent pas se louper et Vladimir Petkovic sait qu’il sera en danger en cas de nouveau fiasco à la CAN. Pour son premier grand tournoi à la tête de l’Algérie, l’ancien sélectionneur de la Suisse était forcément attendu pour sa liste. Et alors que toutes les grandes nations ont sorti leur liste ces derniers jours, les Guerriers du Désert ont dévoilé le groupe qui se rendra chez le voisin marocain.

Plusieurs choix vont faire jaser !

Un groupe compétitif qui est taillé pour aller loin dans la compétition. Dans les buts, Petkovic a décidé de miser sur Luca Zidane, Oussama Benbot et Anthony Mandrea. En défense, Petkovic a procédé à quelques choix en convoquant Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Samir Chergui, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni, Mohammed Tougaï, Zineddine Belaïd, le décrié Youcef Atal et Mehdi Dorval. Disposant d’un vivier exceptionnel dans l’entrejeu, le tacticien bosniaque a été obligé de trancher pour appeler le nombre de joueurs qui lui est imparti.

Ainsi, c’est Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Adem Zorgane, le très critiqué Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi et Ismaël Bennacer qui iront à la CAN. Enfin devant, Petkovic s’est laissé aller à plusieurs choix osés en prenant notamment les deux révélations de la Coupe arabe que sont Adil Boulbina et Redouane Berkane. Moncef Bakrar a également été appelé aux côtés d’Ilan Kebbal, Baghdad Bounedjah, Riyad Mahrez, Anis Hadj-Moussa et Mohamed Amoura. Une liste aussi séduisante que propice aux polémiques pour certains choix.