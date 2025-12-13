Algérie : les ambitions mesurées de Vladimir Petkovic

Ce samedi, l’Algérie a dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. L’occasion pour Vladimir Petkovic de justifier certains choix, qui risqueront de faire parler dans les jours à venir. Face aux journalistes, le sélectionneur des Fennecs s’est aussi montré prudent quant aux objectifs des Verts dans la compétition.

«Mon objectif est de gagner chaque compétition. Mais si je regarde mon équipe, je me dis qu’on doit aller pas après pas pour nous améliorer. Si on parle ambition, on veut passer le premier tour. J’ai envie d’aller le plus loin possible». Réponse dans les prochaines semaines.