Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Ligue 1 : Florian Thauvin encore élu joueur du mois

Par André Martins
1 min.
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp

Décidément, le retour de Florian Thauvin en Ligue 1 est plus que réussi. Après avoir déjà été élu joueur du mois en septembre, le milieu offensif de 32 ans reçoit de nouveau cette distinction de l’UNFP pour le mois de novembre, au cours duquel il a délivré deux passes décisives contre Monaco à l’extérieur (4-1) et inscrit un doublé sur la pelouse d’Angers (2-1). Le Lensois succède ainsi à l’attaquant anglais Mason Greenwood (Marseille).

La suite après cette publicité
UNFP
𝐅𝐋𝐎𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐔𝐕𝐈𝐍 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

@FlorianThauvin remporte son 5ème Trophée UNFP du Joueur du Mois de @Ligue1 en carrière 🤩

Il devient le lauréat du mois de novembre, après avoir été celui de septembre cette saison !

Félicitations Florian 🙌

#TropheesUNFP
Voir sur X

Il s’agit du cinquième trophée de joueur du mois de la carrière de Thauvin, faisant de lui l’un des joueurs les plus récompensés depuis la création de cette distinction par l’UNFP lors de la saison 2003-2004. Arrivé au RC Lens à l’été 2024 en provenance de l’Udinese, le champion du monde 2018 est devenu l’un des éléments clés de l’effectif des Sang-et-Or, qui peuvent espérer reprendre leur place de leader du championnat ce dimanche après-midi contre Nice.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier