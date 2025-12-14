Ligue 1 : Florian Thauvin encore élu joueur du mois

Décidément, le retour de Florian Thauvin en Ligue 1 est plus que réussi. Après avoir déjà été élu joueur du mois en septembre, le milieu offensif de 32 ans reçoit de nouveau cette distinction de l’UNFP pour le mois de novembre, au cours duquel il a délivré deux passes décisives contre Monaco à l’extérieur (4-1) et inscrit un doublé sur la pelouse d’Angers (2-1). Le Lensois succède ainsi à l’attaquant anglais Mason Greenwood (Marseille).

La suite après cette publicité

Il s’agit du cinquième trophée de joueur du mois de la carrière de Thauvin, faisant de lui l’un des joueurs les plus récompensés depuis la création de cette distinction par l’UNFP lors de la saison 2003-2004. Arrivé au RC Lens à l’été 2024 en provenance de l’Udinese, le champion du monde 2018 est devenu l’un des éléments clés de l’effectif des Sang-et-Or, qui peuvent espérer reprendre leur place de leader du championnat ce dimanche après-midi contre Nice.