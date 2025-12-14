Lens : les mots très puissants d’Oughourlian sur le rachat du stade Bollaert

Joseph Oughourlian, président et propriétaire du RC Lens, a longuement réagi ce dimanche en conférence de presse à l’officialisation de l’achat du stade Bollaert-Delelis par le club, un événement qu’il a qualifié de « moment historique ». « L’acte notarial a été signé il y a quelques heures. C’est un moment historique pour le club et en même temps quelque chose de très naturel », a-t-il expliqué, rappelant que le RC Lens assumait déjà la quasi-totalité des charges liées à l’enceinte. « D’un point de vue économique, le club se retrouvait à payer, outre des loyers, tous les coûts qui étaient afférents au stade, à assurer tous les investissements et avait du mal à se projeter (…) sans avoir cet outil en main propre. C’est chose faite aujourd’hui. »

Le dirigeant lensois a insisté sur l’importance symbolique et patrimoniale de Bollaert-Delelis, « élément très important de notre patrimoine », reconnu comme monument historique et « consubstantiel au club ». Oughourlian a également tenu à saluer le travail mené avec la municipalité sur ce dossier de longue haleine. « C’est trois ans de travail et beaucoup d’engagement des deux côtés. On a travaillé dans la confiance, avec la mairie et Sylvain Robert », a-t-il souligné, mettant en avant une collaboration qu’il juge rare dans le monde du football et de la finance. « C’est vraiment une chose exceptionnelle de pouvoir travailler comme ça, en confiance, dans la même direction », a-t-il conclu.