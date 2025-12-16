Nantes : accord trouvé pour le prêt de Rémy Cabella

Dix-septième du classement de Ligue 1 et à nouveau plongé dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes va se renforcer pour essayer de se sauver. Après avoir recruté le Lensois Deiver Machado, le club des bords de l’Erdre va bientôt accueillir Rémy Cabella.

Après l’annonce hier de l’intérêt des Canaris pour le milieu français de l’Olympiakos, Presse Océan assure qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le prêt de six mois du joueur de 35 ans. « Rémy est en bonne forme. Il devrait délivrer de bons ballons pour Mohamed, Abline ou Youssef. Je ne me fais aucun souci pour lui. », a même déclaré Christian Karembeu, le conseiller de l’Olympiakos.