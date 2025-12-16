Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Nantes : accord trouvé pour le prêt de Rémy Cabella

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rémy Cabella sous les couleurs du LOSC @Maxppp

Dix-septième du classement de Ligue 1 et à nouveau plongé dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes va se renforcer pour essayer de se sauver. Après avoir recruté le Lensois Deiver Machado, le club des bords de l’Erdre va bientôt accueillir Rémy Cabella.

La suite après cette publicité

Après l’annonce hier de l’intérêt des Canaris pour le milieu français de l’Olympiakos, Presse Océan assure qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le prêt de six mois du joueur de 35 ans. « Rémy est en bonne forme. Il devrait délivrer de bons ballons pour Mohamed, Abline ou Youssef. Je ne me fais aucun souci pour lui. », a même déclaré Christian Karembeu, le conseiller de l’Olympiakos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Olympiakos
Rémy Cabella

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Olympiakos Logo Olympiakos Pirée
Rémy Cabella Rémy Cabella
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier