La FIFA sanctionne un pays pour fraude à la nationalité

La FIFA continue de lutter contre les fraudes au sein des sélections. Ce mercredi, la Fédération malaisienne de football a annoncé dans un communiqué avoir été sanctionnée par l’instance du football mondial pour avoir aligné en matches officiels des joueurs coupables de fraude à la nationalité. La sanction ? Une grosse amende (500 000 euros) et trois défaites sur tapis vert lors de ces rencontres face au Cap-Vert, la Palestine et Singapour.

«La Fédération malaisienne de football (FAM) a reçu la dernière sanction de la Commission de discipline de la Fédération internationale de football (FIFA), qui s’est réunie le 12 décembre 2025 au sujet du cas d’un joueur inéligible aligné sur le terrain. La réunion, présidée par Jorge Palacio, vice-président de la Commission disciplinaire de la FIFA, a conclu que la FAM avait enfreint l’article 19 du Code disciplinaire de la FIFA (édition 2025) en alignant des joueurs inéligibles lors des trois matches internationaux», a expliqué la FMF. Pour rappel, la FIFA avait lancé une enquête après une plainte. L’enquête avait montré que les joueurs malaisiens Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca et Joao Brandao Figueiredo n’avaient en réalité aucun parent ou grand-parent né en Malaisie.