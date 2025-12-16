Manchester United : le message fort du frère de Kobbie Mainoo à Ruben Amorim

Un message tout sauf subtil. Lundi soir, lors du match nul spectaculaire entre Manchester United et Bournemouth (4-4), le frère de Kobbie Mainoo, Jordan Mainoo-Hames, a été aperçu à Old Trafford portant un t-shirt noir sur lequel on pouvait lire « Free Kobbie Mainoo » (« Libérez Kobbie Mainoo »). Un message clair réclamant plus de temps de jeu pour le jeune milieu de terrain, voire la possibilité de le laisser partir afin de s’exprimer dans un autre club.

Arrivé il y a plus d’un an sur le banc des Red Devils, Ruben Amorim n’a jamais semblé convaincu par le jeune international anglais, au grand dam notamment de Rio Ferdinand et Paul Scholes, qui ont tous deux critiqué les choix du Portugais. Kobbie Mainoo, de son côté, envisagerait de nouveau un départ en prêt lors du mercato de janvier après avoir été retenu par Manchester United l’été dernier. Entré en jeu en seconde période face aux Cherries, il n’a toujours pas débuté le moindre match de Premier League cette saison et n’a cumulé que 212 minutes de jeu.