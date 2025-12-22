MU : les mots forts de Matić sur le limogeage de Solskjær

Nemanja Matić est revenu sur son passage à Manchester United et n’a pas caché ses regrets concernant le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær. Dans un entretien accordé à FourFourTwo, l’ancien milieu de Chelsea et de l’OL a estimé que le technicien norvégien « ne méritait pas d’être renvoyé » en novembre 2021, malgré une série négative en Premier League. « Nous avons terminé deuxièmes et troisièmes sous sa direction. Quand on voit les résultats actuels, on peut dire que nous avons fait un travail formidable », a rappelé Matić, soulignant les progrès réalisés à l’époque par les Red Devils, notamment avec une finale de Ligue Europa disputée en 2021.

L’ancien lyonnais a insisté également sur les qualités humaines et professionnelles de Solskjær et de son staff, citant Michael Carrick et Kieran McKenna. « Ole méritait plus de temps. Lui et son équipe étaient sur la bonne voie pour ramener United au sommet. Les entraînements étaient parfaits, tout était préparé dans les moindres détails », a-t-il affirmé, qui évoque un entraîneur capable de fédérer l’ensemble du vestiaire. « C’était une personne formidable, il connaissait le club et les supporters l’adoraient », conclut-il, alors que Manchester United n’a plus retrouvé depuis le même niveau de stabilité sportive en championnat, actuellement positionné à la 6e place de Premier League.