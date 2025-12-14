Nouveau coup dur pour Paul Pogba !

C’est une sacrée affiche qui mettra fin à la 16e journée de Ligue 1, ce dimanche. L’AS Monaco se déplace au Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille, deux équipes qui restent sur une dynamique un peu négative, surtout du côté du club de la Principauté, qui est sur une victoire et quatre défaites sur ces cinq derniers duels de championnat malgré un succès contre Galatasaray (1-0) en milieu de semaine. Des mauvais résultats qui ont fait chuter les Asémistes jusqu’à la huitième marche du classement de Ligue 1.

Pour ce match, nul doute que Sébastien Pocognoli aurait bien aimé compter sur Paul Pogba. Mais, un week-end encore, le tacticien belge sera privé de l’ancien de la Juventus, qui n’est pas dans le groupe retenu pour le déplacement en terres phocéennes. « Paul Pogba a eu une petite tension au niveau d’un tendon au genou », expliquait le coach monégasque au sujet de son joueur, déjà absent lors du rendez-vous européen de milieu de semaine.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Marseille 29 15 +20 9 2 4 35 15 8 Monaco 23 15 0 7 2 6 26 26

Nouveau pépin physique

Comme l’indique Monaco-Matin, La Pioche n’a plus de problème au genou mais souffre plutôt d’une gêne au mollet gauche, survenue lors de la dernière séance d’entraînement de la semaine. Le staff monégasque n’a pas voulu forcer et a donc préféré le laisser au repos. Il ne s’agit donc pas d’une grave blessure, mais d’un nouveau petit contrecoup, et ces derniers s’accumulent depuis son arrivée sur le Rocher cet été, l’empêchant d’enchaîner.

Pour l’instant, il n’a ainsi pu participer qu’à trois rencontres sous ses nouvelles couleurs, contre Rennes le 22 novembre dernier (défaite 4-1), contre le PSG le 29 novembre (victoire 1-0) et face à Brest début décembre (défaite 1-0), disputant 30 minutes au total. Son expérience aurait fait du bien face à l’OM. Sera-t-il là le week-end prochain face à Auxerre en 32e de finale de Coupe de France ? Réponse dans quelques jours…