Monaco : Paul Pogba est forfait contre l’OM

Le retour de Paul Pogba vient d’être freiné. Après de longs mois loin des pelouses, l’international français tentait de retrouver progressivement le rythme du très haut niveau et était entré en jeu lors des trois dernières rencontres de Ligue 1. À l’approche du déplacement de l’AS Monaco au Vélodrome, pour un déplacement périlleux contre l’Olympique de Marseille, l’incertitude planait déjà autour de sa présence après un pépin physique survenu cette semaine.

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli évoquait une légère alerte au genou droit déclenchée à l’échauffement. «Il n’était pas à 100 %. Il a eu une petite tension au niveau d’un tendon au genou. Ce n’était pas très grave», a expliqué le technicien monégasque. Mais la décision est tombée : Paul Pogba est forfait pour le déplacement à Marseille, dimanche soir (20h45). Un coup dur pour le milieu de 32 ans, ainsi que pour Sébastien Pocognoli, qui voit également Ansu Fati être absent pour ce choc, alors que Christian Mawissa et Eric Dier sont de retour.