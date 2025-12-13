Monaco : Lamine Camara sort du silence après son tacle sur Chevalier

Présent face aux médias ce vendredi, à l’approche du choc contre Marseille, Lamine Camara a pris la parole pour la première fois depuis son intervention musclée sur Lucas Chevalier lors de la rencontre Monaco-PSG du 29 novembre. Ce geste, qui aurait pu lui valoir une expulsion, s’était soldé par un simple carton jaune, une décision arbitrale jugée erronée par la Direction de l’arbitrage. Deux semaines après les faits, le milieu monégasque a tenu à revenir sur cet épisode.

« Me mettre un carton rouge à moi-même? Non jamais. Ce n’était pas volontaire», a assuré le Monégasque en conférence de presse, avant d’ajouter : « ça reste du foot. Après, ce n’est pas moi qui prends les décisions. C’est l’arbitre. Il ne m’a pas mis de carton rouge. J’étais content de rester sur le terrain pour aider mon équipe. » Des propos qui ne risquent pas d’apaiser le portier parisien, très en colère après cette faute subie.