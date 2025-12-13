Menu Rechercher
Thiago Silva rêve d’entrainer le PSG

Thiago Silva avec la Coupe de France @Maxppp

Thiago Silva, actuel défenseur de Fluminense, a profité d’une interview accordée à France Football pour revenir sur son parcours au PSG et évoquer ses ambitions futures. L’ancien capitaine parisien a laissé entendre qu’un retour au club de la capitale pourrait faire partie de son projet après sa carrière de joueur, notamment en tant qu’entraîneur.

« Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j’ai évolué. Donc, entraîner un jour le PSG, oui c’est possible, et ça serait magique. Peut-être que ça n’arrivera jamais mais je me suis mis cet objectif en tête. Avant de penser à tout ça, je veux achever ma carrière de joueur comme il se doit », a expliqué le vétéran de 41 ans. Preuve qu’il est toujours très attaché au club qu’il a représenté 315 fois pour 17 buts.

