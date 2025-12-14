PSG : Ibrahim Mbaye est en train de scotcher tout le monde

Après la victoire de son groupe face à Metz (2-3), Luis Enrique a pris le soin de le rappeler, comme souvent depuis le début de saison : le PSG s’établit aujourd’hui comme l’un des clubs européens faisant le plus confiance à son centre de formation. Rien que la semaine dernière face à Rennes, l’entraîneur espagnol avait convoqué 8 joueurs issus de l’académie parisienne.

Après Warren Zaïre-Emery, puis Senny Mayulu la saison dernière, certains éléments convergent vers l’idée qu’Ibrahim Mbaye pourrait être le titi "révélation" lors de cet exercice. On place bien évidemment des guillemets car l’attaquant de 17 ans (il fêtera ses 18 ans en janvier) n’est plus un novice dans le milieu. Luis Enrique en avait fait le plus jeune joueur à débuter une rencontre officielle avec le PSG (à 16 ans) l’an passé, et il était même devenu le troisième plus jeune buteur de l’histoire du PSG en marquant face à l’ASSE au mois de mars (6-0).

Luis Enrique lui promet encore plus de temps de jeu à son retour de la CAN

De l’eau a coulé sous les ponts depuis, Mbaye étant devenu international sénégalais entre-temps. Et manifestement, tout s’agence parfaitement pour lui depuis sa première sélection le mois dernier. Double-buteur face au Kenya (8-0), il a prolongé la démonstration de sa forme actuelle en marquant un but sublime face à Rennes le week-end passé (5-0), son premier de la saison en Ligue 1, puis à nouveau aujourd’hui en endossant un rôle de "game-changer" contre Metz (2-3). Tout est passé par lui et par ses changements de rythme, insolents et dévastateurs tout au long du match. Il a d’ailleurs délivré ses deux premières passes décisives de la saison, et son entraîneur semblait parfiatement satisfait de son match.

«Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu», confiait Luis Enrique au sujet de celui qui a été logiquement élu homme du match par la rédaction FM. Ibrahim Mbaye traverse aujourd’hui la phase la plus fructueuse de son début de carrière. À lui d’en prolonger l’élan.