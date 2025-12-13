Metz - PSG : les notes du match

Mettre la pression sur Marseille et Lens, tel était l’enjeu de cette rencontre du samedi soir pour le PSG face à Metz. Trois jours après avoir livré l’une des productions les moins abouties de leur saison en Ligue des Champions, les Parisiens se sont remis la tête à l’endroit, mais pas sans sueur (2-3). En face, Jonathan Fischer aura entretenu le suspense de cette rencontre en collectionnant les parades spectaculaires. Ses deux buts encaissés coup sur coup en première période ne disaient d’ailleurs pas vraiment tout de son empreinte dans cette partie.

Le Danois avait d’abord écœuré Gonçalo Ramos en lui refusant un but sur une tête à bout portant (17e), mais la foudre ne tombe jamais au même endroit deux fois, dit-on, et le portier de 24 ans s’inclinait donc sur la deuxième tentative du Portugais à la réception d’un centre laser de Lee, l’un des six remplaçants habituels titularisés par Luis Enrique (0-1, 32e). Il était ensuite laissé à l’abandon par sa défense, totalement larguée par l’accélération de dragster d’Ibrahim Mbaye, meilleur parisien de la rencontre et auteur de son match le plus complet cette saison. Le gamin de 17 ans mettait son vis-à-vis à l’amende et adressait un centre téléguidé à son aîné Ndjantou (18 ans), buteur pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 (39e, 0-2).

Doué retrouve le chemin des filets

On n’avait pas attendu ce soir pour découvrir la qualité du pied de Deminguet, mais le milieu de 27 ans nous le rappelait de la plus belle des façons avec cette demi-volée du pied gauche après un premier arrêt de Safonov (42e, 1-2). Peu utilisé cette saison, Gonçalo Ramos était rattrapé par ses doutes : Warren Zaïre-Emery lui gâchait une action de but après un caviar de Ruiz (37e), puis il se heurtait à Fischer, encore intraitable (52e). Ce même Fischer qui mettait Ndjantou (46e) et Lee (54e) en échec, mais pas Doué. Entré à la place de Ruiz à la pause, l’international tricolore n’était pas venu à Metz pour divertir les enfants, et ses premières prises de balle ne mentaient pas.

Le salut parisien venait de ses pieds quand Mbaye le lançait sans réfléchir en profondeur à la suite d’un corner mal tiré par Metz. Il ajustait Fischer d’un plat du pied parfait (63e, 1-3), et effaçait les frayeurs de sa grimace sur un contact quelques secondes plus tôt. Mbaye faisait des misères et était proche de marquer (71e), tandis que Doué était mis en échec par Fischer (71e) et que Barcola frôlait le but (73e). Paris ronronnait, mais Metz mordait. Tsitaichvili déposait Zaïre-Emery sur un contre, trouvait un relais éclair avec Hein dans la surface, et allumait Safonov sans sommation (81e, 2-3). La fin de match tournait d’ailleurs plus à l’avantage des Messins que des Parisiens, mais le score ne bougeait plus. Ce succès permet aux Parisiens de reprendre provisoirement la tête du championnat, en attendant le match de Lens face à Nice demain. Metz est dernier mais peut nourrir l’espoir de se maintenir après un match pareil.

L’homme du match : Mbaye (7,5) : le talent de 17 ans est en train de sérieusement s’affirmer dans le groupe parisien. Après le match mémorable face au Barça en Ligue des Champions, Mbaye a sûrement réalisé le meilleur match de sa saison ce samedi en Ligue 1. Dans tous les bons coups de son équipe, il a été le dynamiteur des siens à travers ses accélérations et ses inspirations qui ont permis à Paris de se procurer de nombreuses occasions. Buteur grâce à une passe de Ndjantou la semaine dernière contre Rennes, il a rendu la pareille à son pote ce samedi soir à Metz avec un centre parfait après une belle accélération sur son côté. Le néo-international sénégalais a montré qu’il était un remplaçant crédible aux yeux de Luis Enrique en s’offrant même une seconde passe décisive au retour des vestiaires pour Désiré Doué. Malgré un déficit technique ou de lucidité sur certaines situations, il a été un poison offensif permanent pour la défense adverse et aurait même pu marquer si sa frappe puissante ne s’était pas écrasé sur la barre (71e). Bref, Mbaye a marqué des points ce soir avec deux passes décisives et une générosité qui fait plaisir à voir. Remplacé par Lucas Beraldo à la 88e minute.

FC Metz

- Fischer (5) : titulaire dans les buts du FC Metz, il a effectué un arrêt décisif à la 17e minute sur une tête puissante de Gonçalo Ramos. Cependant, il n’a rien pu faire sur l’ouverture de ce dernier (31e), ni sur le but de Quentin Ndjantou qui a doublé la mise pour Paris (0-2, 39e). Très bon travail d’Ibrahim Mbaye côté gauche, qui a fait la différence avant de centrer dans la surface : Ndjantou a parfaitement suivi l’action pour tromper Fischer. En première période, le portier n’a eu qu’un seul arrêt à réaliser, mais a encaissé deux buts au total. Dès l’entame du second acte, le portier a fait deux grosses parades face à Ramos et Ndjantou. Il n’a rien pu faire sur son face à face avec Doué (63e). Il a repoussé une frappe lourde de ce dernier à la 71e.

- Colin (4) : aligné sur le flanc gauche de la défense messine, Colin a dû faire face à un Kang-In Lee particulièrement percutant sur son côté. L’international sud-coréen a régulièrement repiqué sur son pied gauche, obligeant Colin à rester très vigilant et à se replier constamment dans sa moitié de terrain. Très souvent sous pression, le latéral a été mis à l’épreuve physiquement et tactiquement, peinant parfois à contenir les dribbles et les changements de rythme de Lee. Malgré ces difficultés, il a tenté de limiter les espaces et de soutenir ses coéquipiers dans le bloc défensif.

- Yegbe (3,5) : positionné à gauche de la charnière centrale aux côtés de Gbamin, le Ghanéen a été constamment mis à l’épreuve par Gonçalo Ramos. Il a perdu de nombreux duels aériens et a souvent été dépassé dans les situations de un contre un. À la relance, Yegbe n’a pas réussi à se montrer décisif et a parfois manqué de précision dans ses passes, limitant sa capacité à relancer proprement le jeu depuis l’arrière. Son match a donc été en demi-teinte, marqué par une grosse pression offensive et des difficultés à imposer sa présence physique. En difficulté, il a logiquement été remplacé par Sané à la 74e.

- Gbamin (4) : dans l’axe de la défense aux côtés de Yegbe, l’ancien joueur du FC Nantes a connu une soirée compliquée face aux offensives parisiennes. Incapable d’empêcher le second but de Paris, il n’a pas réussi à s’imposer dans sa charnière et a subi, comme l’ensemble de l’équipe, la pression constante du PSG. Malgré ces difficultés, il a montré quelques intentions positives offensivement, notamment à la 36e minute avec une très bonne passe vers Diallo, qui se mettait dans le sens du but avant d’être rapidement repris par Illia Zabarnyi. Gbamin a donc alterné moments de lucidité et périodes de grande vulnérabilité face aux attaquants adverses.

- Kouao (4) : sur le flanc droit de la défense, l’Ivorien a dû faire face au jeune Sénégalais Ibrahim Mbaye, récemment sélectionné pour la CAN 2025. Très souvent pris de vitesse et mal positionné dans son dos, Kouao a été mis en difficulté à plusieurs reprises, notamment sur la passe de Mbaye pour Quentin Ndjantou à la 39e minute, qui a permis à Paris de faire le break (0-2). Malgré quelques efforts défensifs, il a eu du mal à contenir les accélérations et les combinaisons rapides de son adversaire direct. Kouao a envoyé un missile à la 63e : un tir lointain et flottant du latéral droit, mais Safonov lit bien la trajectoire et a fait l’arrêt qu’il fallait. Il a été averti à la 93e après une grosse faute.

- Traoré (4,5) : au milieu de terrain, il a souffert dans les duels aériens, notamment à la 30e minute où Gonçalo Ramos a pris le dessus sur lui pour inscrire un but de la tête qui a trompé Fischer. Constamment en infériorité au cœur du jeu, Traoré a eu du mal à suivre certains mouvements adverses et a évolué davantage en sentinelle, cherchant à apporter un soutien constant à sa défense. Malgré son engagement, il a été dépassé par la puissance et la vitesse du jeu parisien. Il a bien contré une frappe dangereuse de Lee à la 53e, détourné en corner par son gardien. Il a été remplacé par Touré à la 84e.

- Deminguet (6) : il a inscrit le but de l’espoir pour Metz, réduisant l’écart à 1-2 juste avant la pause. Giorgi Tsitaishvili a apporté le danger dans la surface parisienne avec un excellent centre. Après un léger cafouillage, le ballon est dégagé dans l’axe, mais Deminguet est à l’affût et envoie une superbe frappe du gauche qui trompe Safonov. C’est le premier but de la saison en Ligue 1 pour Jessy Deminguet. Positionné un peu plus haut que son duo au milieu, il a su se projeter vers l’avant pour se montrer dangereux. Le buteur a su se montrer important dans la conservation du ballon en seconde période, et a souvent combiné avec Hein dans l’entrejeu. Il a été remplacé par Stambouli à la 84e.

- M.Mbaye (4,5) : aligné sur l’aile droite, il a été confronté à un Lucas Hernandez très solide et expérimenté sur son côté. Il a écopé d’un carton jaune après une faute à la 16e. Le numéro 11 de Metz a évolué très bas, se concentrant principalement sur ses retours défensifs pour contenir les offensives d’Ibrahim Mbaye. Très discret offensivement, il n’a pas réussi à peser sur le jeu et a essentiellement été cantonné à un rôle de couverture dans son couloir. Mbaye a complètement manqué sa déviation de la poitrine à la 55e, laissant filer le ballon en touche. Il a été remplacé par Sabaly à la 84e.

- Hein (5,5) : le capitaine de Metz a eu l’occasion d’ouvrir le score à la 14e minute, mais un contrôle approximatif l’a empêché de conclure. Habituellement leader technique de son équipe, il a été mis en difficulté par le pressing constant du PSG orchestré par Luis Enrique. Dans son duel direct avec Vitinha, le Français a beaucoup couru derrière le ballon et n’a pas toujours réussi à imposer son influence dans le jeu. Le leader de Metz a largement haussé son niveau de jeu en seconde période. Hein a récupéré un ballon dans les pieds de Lee, sous les applaudissement du stade Saint-Symphorien (58e). Il est même à l’origine du second but de son équipe : il a combiné avec Tsitaichvili avant son but et s’offre sa 2e passe décisive.

- Tsitaishvili (6,5) : auteur d’un seul petit but en Ligue 1, il était positionné sur l’aile gauche. Tsitaichvili a collé sa ligne, mais n’a pas vraiment réussi à prendre le dessus sur Warren Zaire-Emery. Propre techniquement, il a toutefois manqué d’impact dans le jeu offensif. Ses appels et déplacements n’ont pas réussi à peser sur la défense parisienne, et il n’a pas su se montrer décisif dans les phases importantes du match. L’ailier gauche a tenté un superbe centre enroulé (69e), mais Mbaye n’a pu le reprendre. Il a relancé les siens en fin de rencontre un but sublime à la 80e : après une combinaison avec Hein, il a envoyé une frappe lourde et limpide qui trompe complètement Safonov (2-3). Il a été remplacé par Abuashvili à la 84e.

- Diallo (5) : titularisé seul en pointe, l’attaquant messin, auteur de trois buts en Ligue 1 cette saison, a souvent paru esseulé face à la défense parisienne. Très mobile, il a beaucoup évolué sur le côté gauche, cherchant à créer des occasions et à remporter ses duels face à Zabarnyi. Malgré son isolement, Diallo a fait preuve d’une grande efficacité dans les airs, remportant ses quatre duels aériens en première période. Il a tenté sa chance à la 59e, mais il n’a pas réussi à rabattre le centre de son partenaire.

PSG

- Safonov (5) : dans les buts, Safonov a passé une soirée particulière. Propre dans ses relances, il a été rassurant sur de nombreuses interventions ou des parades rassurantes. Pourtant, il a encaissé deux buts sur lesquels il ne peut pas faire grand-chose. Une soirée frustrante mais qui ne vient pas entacher l’"intérim" de qualité du portier russe avec l’absence de Chevalier.

- Zaïre-Emery (6) : dans la lignée de son début de saison, le jeune milieu de terrain performe au poste de défenseur droit. Sérieux défensivement et généreux dans les efforts, WZE a également brillé dans ses sorties de balle. A plusieurs reprises, ce sont ses projections qui ont permis de créer du danger dans la partie de terrain adversaire. Dominateur sur son côté, il a récupéré de nombreux ballons même s’il a été mis plus en difficulté par Tsitaishvili en seconde période. Malgré quelques étourderies et des errements défensifs, c’est un match complet pour le talent de la génération 2006.

- Zabarnyi (4,5) : encore un match assez médiocre pour l’Ukrainien. Même s’il n’a pas commis d’erreurs fatales, ce dernier n’a pas vraiment rassuré. Malgré une relance assurée, l’ancien de Bournemouth montre une frilosité peu recommandable pour un défenseur dans les duels. Résultat, il a souvent été bougé dans ses confrontations avec ses vis-à-vis. Assez lent, il n’a pas réellement convaincu ce soir et montre certaines faiblesses qui commencent à se répéter match après match.

- Pacho (5) : aux côtés de l’Ukrainien, Pacho a été moins reluisant qu’à l’accoutumée. Même s’il a été conquérant dans les duels, il a été légèrement fautif sur l’égalisation messine avec un contre peu académique qui a permis aux attaquants des Grenats de se réorganiser. Pour le reste, Pacho a été solide dans les airs et a été serein sur ses relances.

- L.Hernandez (5) : aligné sur le flanc gauche de la défense, le Français a été sérieux. Peu mis en difficulté sur son côté, il a travaillé et a remporté la majorité de ses duels. Perdant de nombreuses possessions à cause de passes trop ambitieuses, sa grinta lui a permis de récupérer de nombreuses fois le cuir. Il aurait pu apporter plus offensivement. Un match assez moyen.

- Fabian Ruiz (5) : de retour dans le onze en Ligue 1, le champion d’Europe 2024 a réalisé une première période moyenne. Assez brouillon et peu incisif sur ses percées, l’Ibérique a perdu trop de ballons et a été rapidement cerné par les milieux messins. Il a été remplacé à la mi-temps par Désiré Doué (6). Discret dans un premier temps, l’attaquant formé à Rennes est monté en puissance et a été récompensé par un but après un face-à-face avec Fischer (63e). Altruiste dans ses efforts, Doué a semblé au point physiquement après sa longue absence.

- Vitinha (6,5) : titulaire au milieu de terrain, le Portugais a encore été la plaque tournante de son équipe. Toujours dans le bon tempo, il a alterné jeu court et jeu long avec une facilité déconcertante. Facile et ayant toujours un coup d’avance sur son adversaire, il a été très disponible et a brillé par sa capacité à gratter des ballons haut sur le terrain. Encore un match très cohérent pour le numéro 17 parisien qui enchaîne sans-faute sur sans-faute.

- Lee (6) : dans un rôle hybride entre l’entrejeu et le côté droit, le Coréen a réalisé une prestation correcte. N’ayant pas peur de se frotter à des profils plus athlétiques que lui, il a gratté de nombreux ballons et a été précieux dans sa qualité de passe. Ne loupant presque aucune passe, il a adressé un caviar à Ramos pour l’ouverture du score. Moins en vue au fil du match et avec les entrées de Doué et Barcola, l’ancien de Majorque a réalisé un match satisfaisant.

- Ndjantou (6,5): le Titi parisien commence à vraiment prendre ses marques. Aligné dans le couloir droit de l’attaque, le numéro 47 du PSG a réalisé une belle prestation. N’hésitant pas à permuter avec Lee, il s’est montré absolument à l’aise et a fait parler sa qualité technique sur de nombreuses situations avec des contrôles et des dribbles inspirés. Pour venir récompenser son beau match, Ndjantou a inscrit son premier but en professionnel en étant à la conclusion d’un centre de Mbaye (39e). Malgré quelques pertes de balle inhérentes à son jeu et sa jeunesse, il peut être satisfait de sa prestation.

- Ramos (5) : hormis son but, le Portugais n’a pas brillé. Montrant une vraie qualité de jeu de tête comme sur son but, il a souvent été neutre dans son apport dans le jeu et a été bousculé à de nombreuses reprises par les défenseurs messins. Fantomatique pour le reste de la rencontre, Ramos n’a pas forcément brillé ce soir en dehors de sa réalisation. Remplacé à la 66e minute par Barcola, proche de marquer à de nombreuses reprises.

- Mbaye (7,5) : voir ci-dessus.