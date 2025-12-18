Tirage, LdC (F) : l’OL Lyonnes et le Paris FC sont fixés

L’équipe féminine du Paris FC et l’OL Lyonnes ont été fixées sur leur parcours dans le tableau final de la Ligue des Champions. Les Franciliennes n’ont pas été épargnées puisqu’elles affronteront le Real Madrid en barrages. Si elles se qualifient, ce sera encore plus dur, car c’est le FC Barcelone qui les attend en quarts. En cas d’exploit face aux deux ténors espagnols, elles joueraient en demies face au vainqueur du match entre Manchester United et le gagnant du duel Bayern-Atlético.

De leur côté, les Lyonnaises sont directement qualifiées pour les quarts et affronteront le vainqueur du match entre Wolfsbourg et la Juventus. Au tour suivant, elles retrouveront le gagnant du choc entre Chelsea et Arsenal (ou l’OH Louvain). En clair, les deux équipes françaises ne pourront s’affronter qu’en finale.

Quarts de finale (aller les 24-25 mars, retour les 1er-2 avril) :

Match 1 : Bayern Munich-Atlético de Madrid ou Manchester United

Match 2 : FC Barcelone-Paris FC ou Real Madrid

Match 3 : Chelsea- OH Louvain ou Arsenal

Match 4 : OL Lyonnes-Wolfsburg ou Juventus

Demi-finales (aller les 25-26 avril, retour les 2-3 mai) :

Vainqueur match 1-vainqueur match 2

Vainqueur match 3-vainqueur match 4