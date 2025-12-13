Menu Rechercher
Ligue 2

L2 : Reims va chercher un nul au Red Star, Montpellier accroché à Grenoble

Par Maxime Barbaud
1 min.
Karel Geraerts @Maxppp
terminé - 14:00 Red Star 0 Reims 0
terminé - 14:00 Grenoble 1 Montpellier 1

C’était le choc de cette 17e journée où la meilleure défense, le Red Star, recevait la meilleure attaque, le Stade de Reims. Sur le papier, l’affiche semblait alléchante, mais au terme de 90 minutes franchement ennuyeuses, les deux équipes se sont quittées sur un nul 0-0. Les Marnais ont frôlé la victoire en fin de match avec des occasions de Bassette (87e) et Nakamura (89e). Au lieu de ça, ils ramènent un bon point qui les propulse sur le podium avec cette 3e place, à égalité de points avec leur adversaire du jour, 5e.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 32 16 +13 9 5 2 28 15
2 Logo Le Mans Le Mans 30 17 +5 8 6 3 22 17
3 Logo Reims Reims 29 17 +12 8 5 4 32 20
4 Logo ASSE ASSE 29 16 +10 9 2 5 33 23
5 Logo Red Star Red Star 29 16 +6 8 5 3 21 15
Dans l’autre match de ce début d’après-midi, Montpellier se rendait à Grenoble avec l’ambition de renouer avec la victoire. Les hommes de Zoumana Camara y ont cru, surtout après l’ouverture du score de Savanier vers l’heure de jeu, mais le GF38 est parvenu à revenir en fin de rencontre avec un but signé Elphege (81e). Ce nul 1-1 est logique, mais il n’arrange aucune des deux équipes, qui font du surplace. Le MHSC reste 8e, quatre longueurs des play-offs, tandis que les Isérois occupent la 11e place.

Les résultats des matchs de 14h :

Red Star 0 - 0 Reims

Grenoble 1 - 1 Montpellier : Elphege (81e) / Savanier (62e)

Pub. le - MAJ le
