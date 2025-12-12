Pau : Daylam Meddah attise les convoitises

Sixième de Ligue 2 avant de défier Amiens ce vendredi soir, Pau réalise un début d’exercice 2025-2026 plus qu’encourageant. Des performances notamment liées au rendement d’un certain Daylam Meddah, brillant ces dernières semaines. Titulaire indiscutable et capable d’évoluer aussi bien dans un rôle de milieu défensif qu’au sein de la défense, le natif de Montivilliers poursuit son irrésistible ascension.

Auteur d’un but et de deux passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans attise d’ailleurs les convoitises à quelques semaines du début du mercato hivernal. Selon nos dernières informations, Monza et les Glasgow Rangers sont d’ores et déjà venus aux renseignements pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027. Affaire à suivre…