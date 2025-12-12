Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Liga : Girona renverse la Real Sociedad

Par Samuel Zemour
1 min.
Oriol Romeu sous le maillot de Girona @Maxppp
Real Sociedad 1-2 Girona

Sur deux défaites consécutives, la Real Sociedad devait absolument s’imposer dans sa Reale Arena pour s’éloigner de la zone rouge. Cela avait bien commencé avec l’ouverture du score de l’ex-Parisien, Guedes (1-0, 35e).

La suite après cette publicité

Mais les Basques ont ensuite coulé en seconde période, avec l’égalisation de Tsygankov dans le dernier quart d’heure (1-0, 76e) sur un excellent service d’Ounahi, avant que l’Ukrainien ne s’offre un doublé pour offrir la victoire aux Catalans (2-1, 86e). Une victoire importante pour Gérone, qui sort de la zone rouge avant de jouer l’Atlético de Madrid. De son côté, la Real Sociedad enchaîne une troisième défaite de suite et reste au 14e rang avant d’aller à Levante.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Real Sociedad

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Real Sociedad Logo Real Sociedad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier