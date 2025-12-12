Liga : Girona renverse la Real Sociedad

Sur deux défaites consécutives, la Real Sociedad devait absolument s’imposer dans sa Reale Arena pour s’éloigner de la zone rouge. Cela avait bien commencé avec l’ouverture du score de l’ex-Parisien, Guedes (1-0, 35e).

Mais les Basques ont ensuite coulé en seconde période, avec l’égalisation de Tsygankov dans le dernier quart d’heure (1-0, 76e) sur un excellent service d’Ounahi, avant que l’Ukrainien ne s’offre un doublé pour offrir la victoire aux Catalans (2-1, 86e). Une victoire importante pour Gérone, qui sort de la zone rouge avant de jouer l’Atlético de Madrid. De son côté, la Real Sociedad enchaîne une troisième défaite de suite et reste au 14e rang avant d’aller à Levante.