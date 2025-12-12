Real Madrid : Antonio Rüdiger a une porte de sortie en janvier

En fin de contrat l’été prochain, Antonio Rüdiger (32 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il y a quelques mois, la presse espagnole expliquait que l’Allemand allait quitter les Merengues. Puis, le ton a été différent il y a quelques jours. Les médias locaux ont indiqué que les Madrilènes et le joueur n’avaient pas encore tranché et qu’une prolongation était envisageable.

Rüdiger est apprécié dans le groupe, où il est perçu comme un taulier. Son expérience peut donc faire du bien. C’est aussi l’avis de Galatasaray. Selon Fanatik, le club turc souhaite le recruter au mois de janvier. Galatasaray apprécie également Leon Goretzka (Bayern Munich).