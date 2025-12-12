Real Madrid : ça sent mauvais pour Xabi Alonso

Et une nouvelle défaite pour Xabi Alonso avec le Real Madrid. Tombé avec les honneurs face à Manchester City (2-1) lors de la 6e journée de la Ligue des Champions au Bernabéu, le club de la capitale n’est pas une équipe habituée à perdre. Chaque revers est un défi lancé à sa prestigieuse histoire, et du crédit en moins pour son entraîneur en place. Depuis son arrivée, Xabi Alonso ne convainc pas grand monde et la presse espagnole est unanime ce matin. Son avenir ne tient qu’à un fil d’après AS.

Certains médias lui offraient du crédit jusqu’à la Supercoupe d’Espagne (du 7 au 11 janvier), puis cela s’est réduit aux trois derniers matchs de l’année contre Alavés, Talavera en Copa del Rey, puis la réception du Séville FC en Liga. Le mot ultimatum n’a pas été prononcé par la direction, mais c’est tout comme. Les défaites contre Manchester City, avec certes des joueurs impliqués mais sans grandes idées en l’absence de Mbappé (1 seul tir cadré, une première à domicile depuis 20 ans), et celle du Celta surtout inquiètent.

Une victoire ou la porte

Les supporters ont affiché leur mécontentement cette semaine. Ils en veulent autant à leur coach qu’aux joueurs portant le maillot. Le seul moyen pour Xabi Alonso de se maintenir est de gagner dimanche (21h) sur le terrain d’Alavés, et avec la manière si possible. Sans cela, il sera démis de ses fonctions, confirme El Chiringuito cette nuit. L’émission évoque même les nombreux griefs faits à l’entraîneur actuel, comme les problèmes physiques récurrents depuis le début de la saison.

«En interne, on ne comprend pas pourquoi Xabi Alonso a mis Pintus sur la touche. Il y a le sentiment qu’il n’y a pas eu assez de préparation», abonde El Partidazo de COPE. On peut effectivement s’interroger sur le nombre de blessés depuis la reprise estivale. Ce week-end, il y aura 8 absents (un doute existe concernant Mbappé), tous forfaits, dont beaucoup de défenseurs (Dean Huijsen, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal), en plus de trois suspendus dont Alvaro Carreras et Fran Garcia. Autant dire que Xabi Alonso va devoir bricoler pour le match de sa survie.