La statistique cataclysmique du Real Madrid

Nouvelle défaite du Real Madrid, cette fois face à Manchester City en Ligue des Champions (2-1). Un mauvais résultat qui était plus ou moins attendu, et qui cette fois n’a pas valu tant de critiques à l’équipe - à l’exception de quelques joueurs comme Vinicius Jr - ni à Xabi Alonso. Mais la presse espagnole dévoile tout de même une statistique très inquiétante.

La suite après cette publicité

Comme le révèle Marca, les Merengues ont terminé la rencontre avec un seul tir cadré, à savoir le but de Rodrygo. C’est la pire performance du club dans un match au Bernabéu depuis… la saison 2003/2004, soit plus de 20 ans. Signe qu’il y a un véritable problème dans cette équipe…