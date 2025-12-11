Menu Rechercher
La statistique cataclysmique du Real Madrid

Vini Jr @Maxppp

Nouvelle défaite du Real Madrid, cette fois face à Manchester City en Ligue des Champions (2-1). Un mauvais résultat qui était plus ou moins attendu, et qui cette fois n’a pas valu tant de critiques à l’équipe - à l’exception de quelques joueurs comme Vinicius Jr - ni à Xabi Alonso. Mais la presse espagnole dévoile tout de même une statistique très inquiétante.

Comme le révèle Marca, les Merengues ont terminé la rencontre avec un seul tir cadré, à savoir le but de Rodrygo. C’est la pire performance du club dans un match au Bernabéu depuis… la saison 2003/2004, soit plus de 20 ans. Signe qu’il y a un véritable problème dans cette équipe…

