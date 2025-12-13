Real Madrid : la franche mise au point de Xabi Alonso sur sa situation

Pas un jour ne passe sans que la situation de Xabi Alonso ne fasse l’actualité. Battu par le Celta de Vigo (0-2) en Liga, le week-end dernier, le Real Madrid a enchaîné avec un nouveau revers, cette fois-ci, en Ligue des Champions contre Manchester City (1-2). Une défaite qui a provoqué l’ire des supporters madrilènes au stade Bernabeu. Les interrogations autour de l’avenir d’Alonso se multipliaient et certains médias annonçaient même un possible licenciement dans les heures qui ont suivi la défaite face aux Anglais…

Mais finalement, il ne fut rien. En date du 13 décembre 2025, Xabi Alonso est toujours sur le banc de la Casa Blanca et dirigera l’équipe à Alavés, ce dimanche, pour le compte de la 16e journée de Liga. De passage en conférence de presse, l’ancien milieu de terrain a assuré qu’il disposait de la confiance de ses supérieurs et qu’il ne se sentait pas en danger. « Nous avons toujours été en communication constante avec le président (Florentino Pérez), José Ángel (Sanchez) et d’autres membres du club. Nous avançons tous ensemble dans un esprit de responsabilité et de bon sens, a-t-il indiqué avant de nier un éventuel contrecoup après le revers en C1. Nous avons fait beaucoup de choses bien. Nous avons analysé ce qui s’est passé. C’est du passé, mais nous avons des éléments positifs dont nous aurons besoin à l’avenir. Et l’avenir très proche, c’est demain. »

Lucide face à la pression, confiant en son groupe

Interrogé sur le contexte parfois étouffant qui entoure le Real Madrid, Xabi Alonso a assuré que la réalité du club correspond pleinement à ce qu’il imaginait. « Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Rien de ce qui peut arriver ne me surprend, a-t-il expliqué, évoquant un environnement rempli d’exigence permanente et de remises en question constantes. Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Et dans le football espagnol, vous avez peut-être la mémoire courte, mais je crois qu’il y a eu deux licenciements jusqu’à présent. Et il y en a eu d’autres dans le passé. Je me trompe peut-être, mais j’ai l’impression que le football est exigeant et qu’il y a eu plus de licenciements à ce stade. »

Dans ce contexte délicat, Xabi Alonso s’est aussi voulu rassurant sur sa relation avec le vestiaire, affirmant voir un groupe uni. « J’ai toujours senti que les relations étaient bonnes et que nous étions tous sur la même longueur d’onde. (…) Nous avons suffisamment de forces pour aligner onze joueurs du Real Madrid qui donneront tout. C’est un match important. Il arrive à un moment crucial avant la trêve. Les onze joueurs qui seront sur le terrain donneront le meilleur d’eux-mêmes. » En l’espérant pour lui, puisque tout autre résultat qu’une victoire pourrait sceller son sort du côté de la Casa Blanca…