PL : Leeds accroche Brentford grâce à Calvert-Lewin encore une fois

Confrontés ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Premier League, Brentford et Leeds n’ont pas été en mesure de se départager (1-1). Les Bees avaient trouvé la faille en premier grâce à une réalisation de Jordan Henderson (70e), buteur pour la première fois depuis son retour en Premier League cet été.

La réaction du promu est finalement venue de Dominic Calvert-Lewin, décisif pour son quatrième match de suite après avoir déjà fait trembler les filets contre Manchester City, Chelsea et Liverpool ces derniers jours. Au classement, Brentford est 15e, Leeds fait du surplace au 17e rang.