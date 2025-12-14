Menu Rechercher
PL : Leeds accroche Brentford grâce à Calvert-Lewin encore une fois

Par Jordan Pardon
Igor Thiago avec Brentford @Maxppp
Brentford 1-1 Leeds

Confrontés ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Premier League, Brentford et Leeds n’ont pas été en mesure de se départager (1-1). Les Bees avaient trouvé la faille en premier grâce à une réalisation de Jordan Henderson (70e), buteur pour la première fois depuis son retour en Premier League cet été.

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 36 16 +20 11 3 2 30 10
2 Logo Man City Man City 34 16 +22 11 1 4 38 16
3 Logo Aston Villa Aston Villa 33 16 +8 10 3 3 25 17
4 Logo Chelsea Chelsea 28 16 +12 8 4 4 27 15
5 Logo Crystal Palace Crystal Palace 26 16 +5 7 5 4 20 15
6 Logo Liverpool Liverpool 26 16 +2 8 2 6 26 24
7 Logo Sunderland Sunderland 26 16 +2 7 5 4 19 17
8 Logo Man United Man United 25 15 +4 7 4 4 26 22
9 Logo Everton Everton 24 16 -1 7 3 6 18 19
10 Logo Brighton Brighton 23 16 +2 6 5 5 25 23
11 Logo Tottenham Tottenham 22 16 +4 6 4 6 25 21
12 Logo Newcastle Newcastle 22 16 +1 6 4 6 21 20
13 Logo Fulham Fulham 20 16 -3 6 2 8 23 26
14 Logo Brentford Brentford 20 16 -3 6 2 8 22 25
15 Logo Bournemouth Bournemouth 20 15 -3 5 5 5 21 24
16 Logo Nottingham Nottingham 18 16 -8 5 3 8 17 25
17 Logo Leeds Leeds 16 16 -10 4 4 8 20 30
18 Logo West Ham West Ham 13 16 -13 3 4 9 19 32
19 Logo Burnley Burnley 10 16 -15 3 1 12 18 33
20 Logo Wolverhampton Wolverhampton 2 16 -26 0 2 14 9 35
Voir le classement complet

La réaction du promu est finalement venue de Dominic Calvert-Lewin, décisif pour son quatrième match de suite après avoir déjà fait trembler les filets contre Manchester City, Chelsea et Liverpool ces derniers jours. Au classement, Brentford est 15e, Leeds fait du surplace au 17e rang.

Pub. le - MAJ le
