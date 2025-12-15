Menu Rechercher
Mohamed El Arouch va s’engager avec l’Ittihad Tanger

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
Mohamed El Arouch à Molenbeek @Maxppp

Il y a quelques années, Mohamed El Arouch était promis à un avenir radieux avec l’Olympique Lyonnais. Star de l’équipe de 2022 qui a remporté la Coupe Gambardella avec les Gones, le jeune milieu de terrain n’a pas eu la trajectoire escomptée. Miné par des blessures et des problèmes dans sa vie privée, le virtuose s’est perdu en cours de route.

Cet été, le natif d’Orange a décidé de se relancer avec Molenbeek. Finalement, la greffe n’a pas prise et le joueur de 21 ans est actuellement sans club depuis trois jours. Selon nos informations, Mohamed El Arouch va pourtant rapidement rebondir en rejoignant l’Ittihad Tanger. Pour rappel, c’est le club marocain qui a signé son partenariat avec l’OL le mois dernier.

Pub. le - MAJ le
