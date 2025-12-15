Strasbourg : Liam Rosenior tacle publiquement ses joueurs !

Qu’il paraît loin ce 17 octobre où Strasbourg avait émerveillé la Ligue 1 en livrant un match dantesque sur la pelouse du Parc des Princes, poussant le PSG dans ses retranchements (3-3). Ce RCSA enthousiasmant n’était clairement pas là dimanche pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve, à la Meinau, pour un 0-0 très triste face à des Lorientais sérieux. Les Alsaciens, premiers de la Ligue Europa Conférence, piétinent à la 7e place du championnat, relégués à 9 points du podium. Surtout, ils restent sur 3 défaites et 1 nul (face à Lorient donc), ce qui a déclenché une nouvelle colère de Liam Rosenior en conférence de presse.

« L’an dernier, on connaissait pratiquement le onze. Il y avait des connexions qui se créaient. Cette année, nous n’avons pas le même nombre d’entraînements. On voyage, on joue dimanche, jeudi, dimanche. J’ai changé l’équipe pour de bonnes raisons, parce que j’ai un bon effectif. Donc il faudra peut-être un peu plus de temps, mais cela doit arriver maintenant. Je suis fatigué de venir ici répéter toujours les mêmes choses », a-t-il commencé par déclaré en conférence de presse hier, avant de s’en prendre plus particulièrement à certains, comme le Paraguayen Juan Enciso et l’Equatorien Kendry Paez, encore décevants contre Lorient. « Il n’y a plus d’excuses maintenant qu’ils ont du temps de jeu. On attend plus, clairement. J’en ai marre de donner l’excuse de la jeunesse des joueurs ».

Rosenior en a marre

Après avoir souvent défendu ses joueurs par le passé, Rosenior, qui avait déjà prévenu d’un changement de ton, n’hésite plus à les tacler publiquement. « Si les joueurs ne respectent pas les consignes, pas de problèmes, on en trouvera d’autres qui les respectent. À un moment donné, il faut être plus exigeant sur les performances. Il y a eu plusieurs situations qui auraient dû nous offrir de belles chances si chacun avait respecté les consignes de placement. C’est inacceptable et ça doit changer pour la seconde partie de saison. Je veux des joueurs qui font ce qu’on leur demande de faire sur le terrain. »

Rosenior a usé des sanctions sportives, contre Godo ou Lemaréchal par exemple, et a vu les dirigeants également suspendre Emanuel Emegha pour ses propos récents. Mais cela n’a pas résolu tous les problèmes, au contraire. La machine s’est grippée, et même les éléments indispensables tirent la langue, à l’image d’un Valentin Barco que l’on ne reconnaît plus. Coupable de 24 pertes de balle contre Lorient, l’Argentin a perdu de sa superbe, tout comme Joaquin Panichelli, qui n’a plus marqué depuis le 29 octobre. L’année 2025 se terminera par un match de Ligue Europa Conférence jeudi prochain puis de la Coupe de France face à Dunkerque. La Ligue 1 reprendra ses droits le 3 janvier, avec un déplacement à Nice, une équipe en crise contre qui il ne faudra pas se louper…