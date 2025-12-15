Sergio Reguilón débarque à l’Inter Miami

Une nouvelle recrue espagnole débarque à l’Inter Miami. Le club floridien a officialisé la signature de Sergio Reguilón. Le latéral gauche espagnol de 28 ans s’est engagé jusqu’en décembre 2027, avec une option de prolongation jusqu’en 2028. Libre depuis le 1er juillet dernier après son passage à Tottenham, le joueur de 28 ans occupera une place de joueur international dans l’effectif floridien.

La suite après cette publicité

Séduit par l’ambition du projet, Reguilón n’a pas caché son enthousiasme : « c’est un club très ambitieux, un club victorieux qui fait les choses correctement, et c’est ce qui m’a attiré : venir ici pour continuer à gagner et à être compétitif. Mon objectif est de remporter tous les trophées possibles ici », a-t-il déclaré sur le site officiel du champion de MLS. Fort d’une riche expérience européenne, Reguilón a évolué en Liga et en Premier League, disputant plus de 260 matches professionnels, dont 81 en Angleterre et 56 en Espagne.