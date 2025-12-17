Menu Rechercher
Luis Suarez prolonge à l’Inter Miami

Par Matthieu Margueritte
Sacré champion de Major League Soccer, l’Inter Miami dessine déjà les contours de son effectif pour la saison 2026. Si Sergio Busquets et Jordi Alba ont pris leur retraite, Sergio Reguilon est venu renforcer l’équipe de Lionel Messi. D’ailleurs l’Argentin pourra également compter sur la présence de son fidèle ami Luis Suarez. L’attaquant uruguayen de 38 ans vient en effet de prolonger son contrat.

Inter Miami CF
All in, one more time. 🔛
Voir sur X

«L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui avoir signé un nouveau contrat avec le légendaire attaquant Luis Suárez jusqu’à la saison 2026 de la Major League Soccer (MLS)», indique le club floridien sur son site internet. Pour rappel, des rumeurs annonçaient un éventuel retour d’El Pistolero (42 buts, 29 assists en 87 matches avec Miami) au Nacional de Montevideo.

