Real Madrid : Kylian Mbappé est apte pour le déplacement à Alavés

Kylian Mbappé a manqué au Real Madrid contre Manchester City, mercredi, en Ligue des Champions. Touché au genou, l’attaquant français a été préservé par son entraîneur Xabi Alonso et n’a pas disputé la moindre minute du choc perdu par ses coéquipiers (1-2). À 24 heures du déplacement des Merengues à Alavés pour le compte de la 16e journée de Liga, le Bondynois a été aperçu à l’entraînement collectif du Real, laissant ainsi présager sa présence sur la pelouse du stade Mendizorroza.

De passage en conférence de presse, Xabi Alonso a confirmé cette idée. « Il est apte à jouer, nous l’avons récupéré. Nous déciderons demain. C’est évidemment une bonne nouvelle », a affirmé le technicien espagnol. Reste désormais à savoir si le meilleur buteur du championnat espagnol sera apte pour entamer la rencontre ou si, comme face aux Cityzens, Gonzalo García pourrait le suppléer.