Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé est apte pour le déplacement à Alavés

Par Kevin Massampu
1 min.
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
Alavés Real Madrid

Kylian Mbappé a manqué au Real Madrid contre Manchester City, mercredi, en Ligue des Champions. Touché au genou, l’attaquant français a été préservé par son entraîneur Xabi Alonso et n’a pas disputé la moindre minute du choc perdu par ses coéquipiers (1-2). À 24 heures du déplacement des Merengues à Alavés pour le compte de la 16e journée de Liga, le Bondynois a été aperçu à l’entraînement collectif du Real, laissant ainsi présager sa présence sur la pelouse du stade Mendizorroza. 

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse, Xabi Alonso a confirmé cette idée. « Il est apte à jouer, nous l’avons récupéré. Nous déciderons demain. C’est évidemment une bonne nouvelle », a affirmé le technicien espagnol. Reste désormais à savoir si le meilleur buteur du championnat espagnol sera apte pour entamer la rencontre ou si, comme face aux Cityzens, Gonzalo García pourrait le suppléer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier