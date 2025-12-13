Mercato : l’avenir d’Endrick est bouclé

L’avenir d’Endrick n’est pas rose au Real Madrid. Après avoir grignoté un peu de temps de jeu lors de sa première saison sous Carlo Ancelotti (37 apparitions toutes compétitions confondues, 7 buts et 1 passe décisive), le jeune Brésilien (19 ans) est devenu un 3e, voire un 4e choix aux yeux de Xabi Alonso. L’attaquant ne joue plus du tout. Légèrement blessé au début de la saison, il n’a participé qu’à deux bouts de matchs (22 minutes au total).

Il ne peut pas rester dans cette situation et doit poursuivre sa progression ailleurs. Jusqu’à il y a quelques jours, tout indiquait qu’il irait du côté de l’OL sous la forme d’un prêt. On disait même le deal bouclé à 99%. Il viendrait garnir l’effectif de Paulo Fonseca sous la forme d’un prêt sec de six mois avant de revenir à Madrid mieux armé. Le contexte lyonnais, lui, est plutôt favorable avec un entraîneur lusophone et une participation à une coupe d’Europe.

L’avenir d’Endrick ne dépend pas de celui de Xabi Alonso

Sur le papier, tout coïncide, mais la réalité bat un peu de l’aile à moins de trois semaines de l’ouverture du marché des transferts hivernal. D’après El Chiringuito, le Real Madrid a décidé de temporiser en raison de l’avenir incertain de Xabi Alonso. Ce dernier joue tout simplement sa tête ce dimanche à l’occasion d’un déplacement sur le terrain d’Alavés. La venue éventuelle d’un nouvel entraîneur pourrait relancer son avenir dans la capitale espagnole.

Mais selon AS, cela ne devrait rien changer à l’accord déjà scellé entre l’OL et la Casa Blanca. Endrick a besoin de s’affirmer ailleurs le temps de quelques mois avec pour objectif de participer à la Coupe du Monde l’été prochain. Il sera bel et bien Lyonnais à partir de janvier et tentera de devenir l’avant-centre dont manquent cruellement les Gones, eux qui doivent faire avec un Martin Satriano en plein doute, ou aligner Sulc voire Tolisso, qui ne sont pas des attaquants.